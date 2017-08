Kardashian donan miles de dólares a los afectados por 'Harvey'

Agencia

TEXAS.- Kim Kardashian y su familia realizaron un donativo de 500 mil de dólares para las víctimas del huracán 'Harvey' que tocó tierra el viernes y ha provocado serias inundaciones en Houston, Texas.

La representante de Kim detalló que la empresaria, su madre y sus hermanas entregaron 250 mil dólares a la Cruz Roja y otros 250 mil dólares al Ejército de Salvación, informa Milenio.

"Houston estamos orando por ti #HoustonStrong", escribió la estrella de televisión en su cuenta de Twitter.

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong