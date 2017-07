Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Christopher Nolan no cree que lo hecho en Netflix sea algo que de verdad cuente como cine, y lo consideró más como algo pasajero, informa el portal web Milenio.

El cineasta, nominado al Oscar en dos ocasiones y reconocido por traer de vuelta a Batman en el cine, opinó en una entrevista para El Mundo que la plataforma de streaming es "una tormenta en una taza de té".

"¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda", declaró. De igual forma, especificó la "definición de una película", y que no tiene qué ver con un "género en particular" o su duración.

"Nada de eso. Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine", dijo el director. También apuntó que cuando Netflix crea filmes capaces de competir en los Oscar o en Cannes, "sólo significa que utiliza el cine como un arma de promoción".

Y aunque, según él, dijo que "no pasa nada", si él estuviera a cargo de un festival de cine, "no las aceptaría porque no son películas".

Christopher Nolan estrenará este año Dunkerque, protagonizada por Harry Styles, sobre uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial que fue definido como un milagro, cuando el ejército británico-francés se salvó de perder 400 mil hombres frente a las fuerzas nazis.

En México, la película llegará a salas el 27 de julio.