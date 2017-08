Liam Payne canta junto a Zedd en las calles de Londres

Agencia

LONDRES.- Liam Payne, el ex integrante de One Direction, le dio una sorpresa a sus fans londinenses cuando apareció acompañado de Zedd para hacer una presentación improvisada.

El dúo cantó al aire libre su nuevo sencillo "Get Low" en compañía de algunos fanáticos que los reconocieron y que ahora tendrán la suerte de aparecer en el video oficial de la canción, informa Milenio.

También te puede interesar: Liam Payne lanza nueva canción junto a Zedd

Todo comenzó gracias a un tuit de Payne en el que pedía a sus seguidores llegar a Trafalgar Square, en Londres.

zedd and liam filming the music video of get low WIG flew pic.twitter.com/SSOaReYw5c