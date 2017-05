Esposo de Jacky Bracamontes habla sobre 'La pasarela de mi vida'

Agencia

MÉXICO.- Jacky Bracamontes se ha unido al grupo de celebridades que contaron su vida en un libro. En La pasarela de mi vida la actriz escribió intensos y reveladores pasajes de su vida privada que sorprendieron por su candidez.

Es que además de momentos muy delicado como la muerte de uno de sus hijos, cuenta que su ex, el también actor Valentino Lanus, le rompió el corazón al serle infiel. “Jacky te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales”, asegura en el libro la presentadora que le contestó el galán a sus reclamos.

¿Qué opina de estos pasajes tan íntimos el esposo de Bracamontes, Martín Fuentes?

El empresario, que asistió el martes a la presentación del libro en Ciudad de México, habló de lo orgulloso que se siente de su mujer y aprovechó para comentar los pasajes amorosos que se narran en el texto.

“La tengo que respetar, y por más que uno sea celoso o no celoso, lo tengo que respetar”, observó el corredor de autos. “Cada quien tiene su pasado. A ella le dije que no lo leí, pero sí lo leí casi todo. Al final, lo respeto”.

Amorío con William Levy

Bracamontes reveló en el programa Primer impacto (Univisión) que Lanús le “rompió el corazón’’ y marcó un antes y un después en la forma en que ve a los hombres.

El actor no se quedó calladito y habló al respecto con la agencia Notimex. “Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí pa’ delante y evolucionar. No me gusta mucho voltear mucho para atrás si la vida está esperando. No sé qué decir, pero bueno, cada quien sus canicas”, dijo Lanús al ser preguntado sobre la infidelidad.

Valentino no fue el único que le hizo maldades a la Bracamontes, pues la mexicana confesó que sí tuvo un amorío con William Levy, quien también la engañó al asegurarle que ya no estaba con Elizabeth Gutiérrez, para luego confesarle que esperaba un segundo hijo con ella.