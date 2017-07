Lin-Manuel Miranda escribirá las canciones de “La Sirenita”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lin-Manuel Miranda volverá a poner la música a una película de Disney y esta vez lo hará en la cinta live-action de La Sirenita.

Alan Menken, el legendario compositor de Disney para el clásico de 1989, confirmó oficialmente en la Expo D23 durante el fin de semana que Miranda colaboraría con él en la música para la nueva película, informa Milenio.

"Para el live action de La Sirenita, estoy escribiendo canciones adicionales con el compositor Lin-Manuel Miranda", dijo. Miranda se unió al proyecto en noviembre pasado.

Alan Menken volverá a trabajar con Disney luego de haber compuesto temas como “Under the Sea”, “Part of You World” y “Kiss the Girl” para la película animada de 1989.

Después de escribir las canciones de Moana, también se dio a conocer que el actor compartirá créditos en la nueva película de Mary Poppins en compañía de Emily Blunt.