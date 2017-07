Lindsay Lohan defiende a Trump en Twitter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump encontró una defensora en Lindsay Lohan, quien recientemente hizo público su apoyo al presidente estadounidense y pidió a sus seguidores confianza hacia él.

La actriz respondió a un tuit en el que una usuaria compartió una noticia en la que se informa que Trump ayudará a buscar tratamientos para una pequeña con una rara enfermedad genética, informa Milenio.

For ALL YOU CRYBABIES At @CNN Whining About Trump Beating Up Your Logo Take A Look At What A REAL POTUS & Man Does👇🏼 #4thOfJuly2017 #MAGA pic.twitter.com/MW7d9JkCwj

También le agradeció "personalmente por apoyar a Estados Unidos".

En otra respuesta, donde alguien llamaba "payaso" a Trump, Lohan aprovechó para mostrar su respeto a toda la familia presidencial, a quienes etiquetó.

This #4thOfJuly2017 I feel like the brother in this picture when i realize my President isn't the same clown We had last yr at this time. 👌 pic.twitter.com/x4PQ31HftX