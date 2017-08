El hermano menor de Lindsay Lohan causa sensación en redes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La familia Lohan siempre ha llegado a los titulares por sus constantes dramas, pero también gracias a su gran talento. Así, mientras Lindsay Lohan alcanzó el estrellato siendo apenas una niña, y ahora trata de reconstruir su carrera después de algunos años turbulentos, otros miembros de su clan también brillan en las noticias.

Esta semana, Lindsay tomó su cuenta de Twitter para hacer alarde del trabajo de su hermano posando nada más y nada menos que para Vogue China, informó E!.

También te puede interesar: Netflix lanza tráiler de la tercera temporada de 'Narcos'

Proud of my little brother in Vogue China pic.twitter.com/7z6VEN4XaJ