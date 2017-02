Estos actores millonarios fueron muy pobres antes de la fama

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Recién se dio a conocer que el actor Johnny Depp estaba casi en la quiebra debido a sus gastos excesivos, como la adquisición de un yate de 18 millones de dólares o la compra de vinos de 30 mil dólares.

Según publica Excélsior, este deseo desenfrenado por comprar objetos de valor suple las carencias que tuvo de niño, ya que antes de obtener fama y dinero, Depp vivió la precariedad. Se sabe que junto a su familia vivió durante largas temporadas en un motel porque sus padres no tenían el dinero suficiente para pagar la renta de una casa. Tras el divorcio de sus progenitores, el actor tuvo problemas con las drogas.

Así como Depp, hay otros actores que vivieron situaciones económicas limitadas como el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio. El actor creció en ambientes hostiles luego del divorcio de sus padres. Al año de edad, Leonardo empezó a vivir sólo con su madre en los suburbios de California, viendo todos los días el ir y venir de prostitutas y distribuidores de drogas.

Otra ganadora del Oscar, Halle Berry, encaja en la categoría de los actores que antes de ser famosos fueron pobres. La actriz de 50 años fue víctima de un padre violento que prefirió los vicios a su familia. Cuando su padre los abandonó, Halle y su madre tuvieron que resolver temas como el de la comida y el techo, acabando muchas ocasiones en albergues para mendigos. Con el tiempo la suerte le favoreció y se sabe que, para interpretar a Batichica cobró 14 millones de dólares.

Antes de probar las delicias de la fama, Sarah Jessica Parker experimentó situaciones poco agradables. Al provenir de una familia humilde, sus padres tuvieron que ingeniárselas para alimentar a siete hijos. Debido a que el dinero obtenido no era suficiente, Sarah y sus hermanos necesitaron acudir a casas de beneficencia pública. Con el paso de los años y tras el éxito, la intérprete de 51 años llegó a cobrar en 1998, durante la transmisión de la tercera temporada, 3.2 millones de dólares por episodio de Sex and the City .

La conductora y actriz Oprah Winfrey ha declarado que su infancia fue tan pobre que, al no tener ropa, su abuela solía hacerles prendas a ella y a sus hermanos con sacos de papa. incluso Winfrey, quien sufrió abusos y huyó de su casa a los 14 años, ha dicho que sus mascotas eran por aquella época un par de cucarachas.

El británico Daniel Craig, quien recién ha interpretado a James Bond, es otro claro ejemplo de precariedad. Convencido de que su vida debía encaminarse hacia la actuación, Craig dejó su pueblo natal en Chester para mudarse a Londres y hacerse de un lugar en el mundo del entretenimiento. Con apenas 20 años el esposo de la actriz Rachel Weisz se vio en la necesidad de dormir en el famoso Hyde Park de Londres al no tener dinero para pagar una estancia. En su momento trascendió que por el rodaje de Skyfall cobró 17 millones de dólares y negoció un porcentaje de taquilla.

A ellos se suman otros actores como Chris Pratt, Eva Longoria, Marilyn Monroe, Jessica Alba y Jim Carrey.