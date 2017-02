SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- La transmisión de canciones, así como distintas narraciones de cuentos y poemas en maya, junto con una mesa panel itinerante sobre el papel de las creaciones literarias en ese idioma en la actualidad, conforman las actividades organizadas pare celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna.

Las jornadas las organizan la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, con la participación del Radio Educación del Mayab y la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El rol de las letras será analizado en “La literatura maya en el siglo XXI, perspectivas y problemáticas”, que permitirá a estudiantes de diferentes instituciones de Mérida, Peto y Maxcanú, adentrarse y conocer los puntos de vista de expertos en la materia, informa el Gobierno estatal.

Entre los panelistas, estarán los escritores Miguel e Ismael May May, Teresa Pool, Géner Antonio Chan May, Isaac Carrillo Can, Pedro Pablo Chim Bacab, Felipe Castillo Tzec, Luis Antonio Canché Briceño, Lorena Hau Ucán y Pedro Uc Beh.

La primera sesión será el 17 de febrero a las 10:00 horas en la Escuela Normal de Educación Prescolar, ubicada en la calle 31-B por 12 de la colonia Nueva Alemán de esta capital.

Otros planteles de Mérida que visitarán serán los campus de la Universidad Modelo, el 1 de marzo, y el de la “Felipe Carrillo Puerto”, el 8 de ese mes.

Asimismo, las Facultades de Medicina y de Contaduría y Administración de la Uady, el 8 y 15, respectivamente, para terminar el 17 en la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA).

En el interior del estado, los alumnos de las Universidades Tecnológicas del Mayab en Peto y del Poniente en Maxcanú, podrán escuchar y plantear sus preguntas a los expertos, el 24 de febrero y el 3 de marzo, respectivamente.

Programas

De igual forma, se llevarán a cabo los programas Xik’nal T’an / Palabra en vuelo y K-T’aano’ob / Nuestras voces, ambos conducidos por Miguel May May. En el primero, que se transmitirá por wwww.educacion.yucatan.gob.mx/radio, se difundirán canciones, cuentos y poemas en esa lengua.

El segundo se podrá escuchar en Radio Universidad bajo el formato de revista, y contará con la participación de invitados del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), la Sedeculta y la Preparatoria número 2 de la Uady.

Asimismo, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Cephcis-UNAM), las Facultades y planteles del interior del estado antes mencionados, la Universidad Modelo y la propia Unidad de Culturas Populares, que hablarán y ofrecerán diferentes puntos de vista sobre el tema.

Para mayores informes sobre horarios de transmisión, visitar las páginas www.educacion.yucatan.gob.mx/radio y www.culturayucatan.com.

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en noviembre de 1999, pero desde el 21 de febrero de 2000, es celebrado con la finalidad de promover el multilingüismo y la diversidad étnica.