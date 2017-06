Cantante de Little Mix revela fotografía íntima

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- Las chicas de Little Mix siempre han buscado inspirar a sus fans a ser felices consigo mismos y aceptarse tal cual son. Y eso mismo fue lo que hizo Perrie Edwards recientemente al mostrarse como nunca antes la habíamos visto.

En una nueva fotografía de Instagram, Perri posó en un revelador outfit que dejó al descubierto una gran cicatriz que tiene en su torso, informa E Latinoamérica.

En el pasado Perrie ya se ha sincerado sobre esta marca. "Mi [mayor defecto corporal] es la cicatriz en mi estómago. Cuando era pequeña, mi esófago era muy pequeño, así que tuvieron que operármelo para ayudarme a comer bien. Fueron muchas operaciones, por eso no me gusta mostrarla", le contó la cantante a la revista Now.

Luego de hacer esto, Perrie se ganó el respeto de cientos de fans que se lanzaron a las redes para felicitarla por atreverse a mostrar esta parte de ella, que al contrario de hacerla lucir mal, solo la hace ver fuerte y poderosa.

"Perrie Edwards mostrando su cicatriz en el estómago me sentir mucho mejor sobre la mía", dijo una seguidora en Twitter contando parte de su lucha contra el cáncer.

"MUCHAS GRACIAS A PERRIE por hacerme sentir lo suficientemente cómoda como para mostrar la cicatriz de mi estómago", dijo otra chica mostrando su propia marca en un selfie frente al espejo.