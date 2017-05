Agencia

Ciudad de México.- Livia Brito y su novio, el cantante Saíd "El caballero urbano", aclararon que jamás han intentado abusar de la fama que han tenido en sus carreras para cometer ilícitos como el de allanamiento de morada y tráfico de influencias.

Lo anterior, luego de ser acusados de estos delitos por vecinos de un condominio en la colonia Condesa por entrar al lugar y hacer uso del gimnasio sin ser residentes, e ingresar al inmueble con todo y guaruras, informa El Debate.

También te puede interesar: Ludwika Paleta y Emiliano Salinas... ¡ya son papás!

En rueda de prensa, celebrada en la Ciudad de México, Livia y Saíd dejaron en claro que quienes más se sintieron agredidos fueron ellos, ya que la vigilancia los amenazó, por lo que tuvieron que interponer una demanda por extorsión y amenaza de secuestro.

"Al principio, yo recibí ciertas amenazas de una vigilante del edificio. Yo presenté una denuncia de amenazas. Después de eso tuvimos un conflicto con la administración porque no me dan la información de la vigilante, yo me espanto. Entenderán, alguien que te amenaza con tu vida y con privarte de la libertad. Cuido a mi bebé hermosa, que la amo", detalló Saíd.

Agregó que pidió en la administración de edificio la lleve del departamento y se metió al gimnasio, "y esa fue la situación. Ingresábamos con escoltas por el riesgo de que una persona que sí está ingresando, que era una vigilante, que no se había ido del edificio y no voy a permitir que nos pase algo. Por cuestiones de seguridad. En este país tristemente así tenemos que actuar."

De acuerdo a reporte de Grupo Fórmula, Miriam Escalona, representante legal del condominio, informó que el convenio es que cada quien se desista de las denuncias.