Llevan a la pantalla grande la vida de ' La reina del pop'

California.- Universal llevará a la gran pantalla la vida de Pop Madonna, en un filme que llevará por título 'Blond ambition', es decir, la 'Ambición rubia', otro de los sobrenombres con los que se conoce a la diva de la canción.

El guión de Elyse Hollander ya lideró la Balck List de Hollywood en el 2016, la lista que cada año publica los mejores guiones que han pasado por las manos de los productores, pero que finalmente no llegan a la gran pantalla. 'Blond ambition', será además el debut de Hollander como guionista de una película, informa el sitio web de El Periódico.

Según The Hollywood Reporter, el filme relatará los acontecimientos que tuvieron lugar a principios de los 80, cuando Madonna Louise Veronica Ciccone dejó su vida en Michigan para mudarse a la cosmopolita ciudad de Nueva York y comenzar a trabajar en su álbum debut 'Madonna', que se publicó en 1983.

El filme mostrará las dificultades a las que tuvo que hacer frente la cantante en una industria en la que la figura de la mujer se veía minimizada, además del proceso creativo de algunos de sus éxitos como "Holiday", "Borderline" y "Lucky Star", y el hit "Like a virgin".

Elyse Hollander trabajó junto a Alejandro González Iñárritu como asistente en la producción de "Birdman". Además, ha sido la guionista en varios cortos como "Nikolai, an ode to demons" y "It was romance", pero con el biopic de Madonna, la estadounidense se pone por primera vez a cargo del libreto de un largometraje.