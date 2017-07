Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Louis Tomlinson regresó a los estrenos musicales y esta vez lo hizo con "Back to You".

El nuevo tema lo grabó con Bebe Rexha y a sus miles de fans parece que les ha gustado, informa Milenio.

Ahora en su faceta como solista, el ex one direction toca el tema del amor en su nueva canción. Habla sobre una pareja y las complicaciones que tienen al no poder estar lejos uno del otro.

"Back to You" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.