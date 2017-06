Lucero le 'echa el ojo' a Luis Miguel para un dueto

Agencia

Ciudad de México.- Lucero se encuentra en una de sus mejores etapas, ya que no sólo triunfa en Brasil con una telenovela, sino que también está feliz con su nuevo disco "Enamorada con Banda". Sin embargo, ahora destapó que le encantaría colaborar con otras estrellas, pero en específico con Luis Miguel, con quien no descarta hacer pronto un dueto.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, la también actriz indicó que a pesar de que en 37 años de carrera ha hecho muy pocos duetos, sí le gustaría repetirlo con "El Sol", a quien señaló conoce de toda la vida.

También te puede interesar: ¡Lucero 'regresa' a los pasillos de Televisa!

Aunque no precisó si la colaboración se hará pronto, sí comentó que está abierta a cualquier oportunidad, incluso en el reggaetón.

La "Novia de América" también indicó que sus hijos Manuel y Lucerito heredaron los dotes artísticos de ella y de Manuel Mijares; pero que ninguno de los dos ha externado su interés en dedicarse a la música o al espectáculo.

La artista puntualizó que está súper contenta por la etapa que vive, ya que en Televisa se siente muy arropada. "Me encanta andar por todos lados, ver a mi gente, al público, estar cerca de los amigos, trabajar en México (...) No vivo de fijo en Brasil, pero volver a tu país y tener sorpresas y recibimientos tan bonitos como el que me dieron en el programa Hoy me hacen sentir muy bien", agregó Lucero.