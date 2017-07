Así lucen los mellizos de Ludwika Paleta

Agencia

Ciudad de México.- Después de presentar oficialmente a sus mellizos con dos fotografías tomadas a dos semanas de su nacimiento, Ludwika Paleta y Emiliano Salinas han preferido disfrutar de esta nueva etapa en privado.

Desde hace varias semanas no habían publicado nuevas imágenes de los pequeños Bárbara y Sebastián; sin embargo, no fue la actriz ni el empresario quienes compartieron imágenes actuales de los bebés, sino amigas de Ludwika, quienes no pudieron resistirse a presumir su primer encuentro con ellos, informa el portal Quién.

Paola Rojas, Yuriria Sierra, Celina del Villar, Gloria Calzada y Lizzy Cancino se reunieron el fin de semana con Ludwika en San Diego, donde nacieron los mellizos, y desde allí, compartieron fotografías que dejan a la vista cuánto han crecido los bebés.

“Cargar a un bebé es hermoso. A dos es una delicia”, posteó la periodista Paola Rojas junto a una imagen en la que sostiene en sus brazos a Bárbara y Sebastián.