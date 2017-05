Ludwika Paleta y Emiliano Salinas... ¡ya son papás!

Agencia

MÉXICO.- El día tan esperado por Ludwika Paleta y Emiliano Salinas por fin llegó pues se acaban de estrenar como papás, los pequeños nacieron este lunes 29 de mayo en San Diego, California. Hace apenas unas semanas Ludwika Paleta y Emiliano Salinas anunciaron, a través de Instagram, que serían padres y hoy ya tienen a sus bebés en sus brazos, informó el portal Quién.

En aquel momento, la actriz compartió la feliz noticia con una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su esposo, Emiliano Salinas, y ella sostiene una serie de fotografías de ultrasonido con la leyenda “Guess What?”.

A pesar de que la pareja quiso mantener el nacimiento lo más privado posible, se dice que los gemelos son una niña y un niño, que los papás ya eligieron los nombres de sus bebés y que, aunque nacieron un poco prematuros, la madre y los pequeños se encuentran en perfecto estado de salud.

“En unos días Emiliano y yo cumplimos cuatro años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece… y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices! Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo. Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño. Emiliano y Ludwika”, posteó Ludwika junto a la noticia del embarazo.

Con el nacimiento de los gemelos, Ludwika se convirtió en madre por segunda vez, ya que hace 18 años tuvo a Nicolás, fruto de su matrimonio con Plutarco Haza.