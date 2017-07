Luis Fonsi, en contra de que Maduro utilice 'Despacito'

Agencia

España.- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha reprochado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que haya versionado su canción Despacito y lo haya usado en la campaña para animar a los ciudadanos a participar en la votación a la Asamblea Nacional Constituyente. El intérprete ha criticado que el tema sea utilizado como "propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro".

Maduro reprodujo el pasado domingo en un acto público una versión de la popular canción con la letra modificada. La nueva versión insta a la ciudadanía a participar en la votación en la que se elegirá a una nueva Asamblea Nacional para reescribir la Constitución, informa El País.

Se trata de un proceso que la oposición rechaza de plano y que el régimen chavista ve como una salida para restablecer el orden en el país, sumido desde hace tres meses en constantes protestas callejeras que han causado ya casi un centenar de muertos.

También te puede interesar: 'Despacito', todo un éxito en el festival Tomorrowland (video)

"Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente (...) Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas, ve con tus ideas siempre en paz y en calma", reza la versión del famoso tema de Luis Fonsi utilizada en un acto de Maduro.

"En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que disfruto las versiones que han salido de Despacito a nivel mundial, sin embargo considero debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es Venezuela", ha escrito el cantante en su perfil de Twitter.

"Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un futuro mejor", ha finalizado Fonsi, que ha acompañado su mensaje de las etiquetas #sosvenezuela y #yoestoyconvenezuela.