Y así fue como Justin Bieber se interesó por 'Despacito'

MÉXICO.- Más de un billón de vistas en Youtube, número uno en Spotify global, número uno en las listas de Billboard… Luis Fonsi dio con la fórmula y todos bailan al ritmo de “Despacito”.

“Nadie se espera estas cosas. Yo creo que uno cuando se sienta a hacer una canción, uno trata de hacer la mejor canción posible y cuando uno la lanza, la lanza con el corazón en la mano, con mucha energía y con ganas de que la gente se conecte, pero uno nunca se imagina que esto va pasar”, dijo a MezcalTV.

El cantautor se llevó una sorpresa aún mayor cuando un ídolo juvenil de alcance mundial abrió los oídos e hizo el remix de “Despacito”.

Después de trabajar con Justin Bieber, ¿cómo lo describirías?

“Pienso que es un chico que lo tiene, musicalmente hablando. No lo conozco a nivel personal así que no puedo hablar por ese lado, pero musicalmente hablando lo tiene muy claro”, contó. “Esto dice mucho, que un joven a esa edad, con la fama que tiene y los compromisos que tiene, esté a la una o dos de la mañana en una discoteca, escuche una canción y en ese momento le diga a su manager: ‘mañana voy a hacer este remix’. Eso no lo hace mucha gente, en plena gira, plena locura de todo lo que está pasando; él fue, voló a su ingeniero, se buscó un estudio en Colombia, y lo hizo todo en un día y me envió a mí la canción hecha. Yo creo que hay que quitarse el sombrero”.

Pero además, en el plano personal Fonsi tiene con quién celebrar su éxito.

“Dios es grande y me ha bendecido por varias partes, empezando con lo importante, que es la familia, que más importante que eso no hay nada en la vida. Mi hijo Rocco nació a finales del año pasado, nació como dicen por ahí ‘con el pan debajo del brazo’ y me regaló esta canción y este momento que estoy viviendo, y ¡tengo con quién celebrarlo!, que eso es lo más bonito de todo”.