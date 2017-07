¿Se acerca el regreso de Luis Miguel a los escenarios?

Agencia

MÉXICO.- Con más de 35 años de trayectoria, los escenarios son para Luis Miguel como su segunda casa. Una casa de la que lleva un tiempo alejado por razones varias pero que ha retomado con gran alegría e ilusión.

Sólo hay que juzgar el video que circula por las redes para darse cuenta del profundo amor que el mexciano de 47 años siente por su profesión. Con motivo de un concierto de Wizzmer, el intérprete de “La Incondicional” se lanzó al escenario con el fin de acompañarle.

Pero no lo hizo con su voz, ¡sino con la guitarra! Sonriente, emocionado y con el rock and roll en las venas, el ex de Aracely Arámbula acompañó al venezolano en esta miniactuación donde, a juzgar por su cara, se lo está pasando en grande.

“Y mientras llega Bruno Mars o The Weeknd, voy tocando con Luis Miguel”, escribió el joven artista. El video no tiene desperdicio. Con las gafas en su sitio pero con una energía bárbara, el cantante se lanzó a hacer un solo de guitarra que arrancó los gritos y aplausos de los allí presentes.

Aquí tienen a @lmxlm en @casatualife estaba tan emocionado al ver tocar al músico venezolano @wizzmer que subió al escenario para acompañarlo a tocar el 4 a #4 manos 🤙 #Miami 🎸 #luismiguel ☀️ #elsoldemexico #casatua Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 4:36 PDT

'Recuperando su esplendor'

Parece que el 2017 es el año para Luis Miguel después de una etapa en la que se especuló mucho sobre su salud. Tampoco ayudaron las demandas de un exrepresentante y su compatriota Alejandro Fernández.

Sin embaro, el Sol de México está recuperando su esplendor y cada una de sus apariciones en público es toda una sorpresa por su amabilidad y cercanía. Además, Netflix prepara el lanzamiento de una serie sobre su vida en la que ya están trabajando y que promete muchas sorpresas y secretos al descubierto.