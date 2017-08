Los voy a sorprender en 'Hoy voy a cambiar': Mariana Torres

Agencia

MÉXICO.- Mariana Torres protagoniza la serie biográfica de Lupita D’Alessio 'Hoy voy a cambiar', y aunque no ha podido conocerla ni hablar personalmente con ella, la actriz se enteró que a la cantante le gustó el trabajo que ha hecho hasta ahora al interpretarla, informó el portal People en Español.

“Sé que estuvo viendo material, sé que vio el demo cuando se filtró, [pero] no la conozco en persona, no hemos hablado. Sé que estuvo muy emocionada cuando vio el material, que se agarraba la cara y decía ‘no puede ser, ¡soy yo!’. Sí es muy impactante saber que ella ya me aprobó, que le gustó mi trabajo, que se emocionó, que hay un parecido importante y ver su vida ahí, debe ser muy fuerte”, dijo a MezcalTV.

La actriz enfrenta el papel más importante que ha hecho en su carrera, pues la llevó a retos que nunca se había enfrentado. “Ha sido el personaje más retador [y] me atrevo a decir que los voy a sorprender y que se van a llevar una grata sorpresa”.

Como que si me parezco 🙈#HoyVoyACambiar

La serie de D’alessio narrará momentos de su agitada vida. “Se va a mostrar el momento en el que me sentí en una encrucijada, en un callejón sin salida, en una vida sin sentido, en una vida vacía”, dijo la cantante mexicana.

“Mi Dios me sacó de todo el problema que tuve en el pasado. También a mis hijos les sirvió y eso solamente Dios lo hace. Yo siento que esta serie puede ayudar a mucha gente que esté pasando por lo mismo, a muchas mujeres o a muchos hombres que estén pasando por algún exceso o una adicción”.