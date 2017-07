Agencia

Estados Unidos.- La reina del pop ha presentado este martes una demanda contra una web online de subastas para evitar que salgan a la venta centenares de objetos personales suyos. La neoyorquina ha asegurado que desconocía completamente que ya no tenía en su poder esos elementos, entre los que destacan la existencia de cartas privadas y su propia ropa interior.

Los abogados de Madonna han interpuesto acciones legales contra la página web Gotta Have Rock and Roll. Desde el portal, habían anunciado que este miércoles tenían previsto subastar más de cien artículos íntimos y privados de la artista. De momento, todos aquellos que querían pujar por ello, deberán esperar a la decisión del juez.

También te puede interesar: Esto opina Ariadne Díaz sobre la agresión de José Ron a su novia

Entre los objetos que se podían comprar, se encuentran fotografías privadas, grabaciones inéditas, ropa interior que habría sido usada por la cantante o cartas de la artista con exnovios y amigos. La diva del pop ha presentando unos documentos en los que alega que no tuvo constancia en ningún momento de la puesta en venta de esos artículos y que desconocía por completo no tener la posesión de esas pertenencias.

Uno de los objetos más preciados y que ha sorprendido a Madonna ha sido la correspondencia enviada por el rapero Tupac Shakur cuando cumplía condena en la cárcel. "Me sorprendió descubrir que la subasta incluía la carta de Shakur. Nunca he vendido, regalado o me he desecho de sus cartas", dijo la artista.

La pregunta ahora es quién ha podido jugársela de esta manera a la cantante. La neoyorquina parece ya tener culpable, puesto que ha acusado a Darlene Lutz como responsable directa de la venta. Ella fue su asesora artística y amiga personal. "Parece obvio que Darlene Lutz ha traicionado mi confianza en un intolerable intento por obtener mis posesiones sin mi conocimiento o consentimiento", aseguraba la cantante.