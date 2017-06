Maite Perroni defiende a William Levy; Jacky le responde

Agencia

Ciudad de México.- La confesión que hizo Jacky Bracamontes en su libro autobiográfico "La pasarela de mi vida", sobre el romance oculto que mantuvo con William Levy durante las grabaciones de la telenovela "Sortilegio" (2009), provocó numerosas reacciones, entre ellas la de la ex RBD, Maite Perroni.

Hace unas semanas la actriz mexicana, quien también protagonizó un melodrama junto al galán cubano, y en su momento fue relacionada sentimentalmente con el actor de 36 años, dejó clara su postura respecto a la revelación de la presentadora mexicana al afirmar que, contrario a Bracamontes, nunca ventilaría sus romances por respeto a sus ex parejas, informa Peopple en Español.

“Yo respeto muchísimo lo que cada quien decide hacer con su vida privada y qué quiere compartir y qué no. Respeto muchísimo a mis compañeros pero yo no expondría nunca algo que nadie me está preguntando, además”, aseguró la ex RBD. “Por respeto también a la gente con la que he compartido historia, con la que he crecido y con la que he formado mi vida”, agregó.

Ahora, tiempo después, es Bracamontes la que reacciona a las palabras de Perroni. “Me siento importante que me digas que tanta gente reacciona ante lo que digo. Lo que digo importa, qué padre. Es parte de, yo sabía que iba a ser así, pero con mucha gente”, afirmó Jacky en un reciente reencuentro con la prensa mexicana, tras preguntarle por las declaraciones de Maite.

“Pero yo lo que les he dicho es que esta es mi versión, cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí, o sea es mi verdad. Obviamente hay la otra parte de tantas personas que son parte de mi libro. Existe su versión y es totalmente válida también. Pero a mí nadie puede llegar y decirme ‘lo que dijiste es mentira’”, subrayó.