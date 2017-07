¿Eiza González es la nueva conquista de Maluma?

Agencia

LOS ÁNGELES.- La vida sentimental de Eiza González vuelve a ser el centro de atención al ser relacionada con el cantante Maluma, con quien acudió recientemente a la inauguración de un antro en Los Ángeles, California, informó el portal Quién.

“Se están conociendo. Fue Eiza quien se acercó a él, porque le encanta como artista y físicamente. Ella empezó a seguirlo en sus redes sociales este año y a darse a notar comentando sus fotos. Él ni cuenta se había dado, pero después vio de quién se trataba y le respondía”, contó una amiga de Maluma a una publicación mexicana.

Muchos comentan lo curioso de que Eiza ande con un ex de Belinda, ya que en el pasado fue relacionada con el futbolista Giovani Dos Santos, aunque nunca se confirmó realmente, además del noviazgo que sostuvo con el empresario Pepe Díaz.

Sin embargo, la amiga de Maluma declaró al medio mexicano que considera que la relación entre Eiza y Maluma no llegará a formalizarse. “Ella está muy ilusionada. Maluma le encanta porque es muy sexy, cariñoso, detallista, guapo, joven y ella cree que pueden tener una relación estable. Pero Maluma no sabe lo que quiere, a él le gustaría más disfrutar de la vida, de todo lo que le está pasando y no comprometerse al 100 con alguien”, finalizó.