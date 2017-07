Maluma 'enciende' las redes con baile provocativo (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma está más que feliz y no sólo porque fue el gran triunfador de Premios Juventud 2017, también por el lanzamiento de "Felices los 4" en versión salsa y para demostrar tanta dicha, el colombiano incendió las redes al subir un video, donde aparece bailando dicho tema casi al desnudo.

Y es que al "Dirty Boy" se le ve en un yate usando tan sólo un traje de baño, gafas oscuras, una mascada alrededor del cuello y con mano en copa, desatando la euforia de sus seguidores que han reproducido el video más de un millón de veces en unas cuantas horas, informa Televisa Espectáculos.

Junto al clip, el cantante escribió: "Ay q rico suena esto en salsa #feliceslos4 con el maestro @marcanthony Disponible en plataformas digitales GO GET IT!!".

Ay q rico suena esto en salsa #feliceslos4 con el maestro @marcanthony 🍾☀️🌊🌴Disponible en plataformas digitales GO GET IT !! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Lo que más ha llamado la atención entre los fans es los movimientos que Maluma realiza al compás de la melodía que fue grabada a dueto con Marc Anthony.

"Por el amor de Dios, deja de bailar así que me va a dar un infarto"; "Me derrito me derrito me derrito de amor"; "¿Rico? Rico sería estar ahí"; "100 puntos al camarógrafo. Ese bombón me alegro la tarde...", se leían los cientos de comentarios que dejó su público.