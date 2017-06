Maluma abandona una entrevista por ‘sentirse incómodo’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al hablar de jóvenes talentosos es inevitable no pensar en Maluma, quien desde hace algunos años se consagró como una estrella a nivel internacional. Sin embargo, ahora el colombiano acaparó los titulares al abandonar una entrevista de la cadena Univisión visiblemente molesto, luego de ser cuestionado por su canción "Cuatro babys".

El sujeto que provocó la furia del intérprete de "Chantaje" fue Tony Dandrades, quien de forma directa le cuestionó: "Cuando tú grabaste el tema "Cuatro Babys"... ¿Esperabas tanta controversia?". De inmediato, el ex coach de La Voz Kids México hizo una señal para parar la entrevista y destacó que no venía a responder ese tema, informa Televisa Espectáculos.

"Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre lo de Pipe ¿no?", comentó el cantante; por lo que el periodista le dijo que hablarían de varios temas y continuó con el otro invitado. Sin embargo, Maluma no quedó conforme y de manera repentina se paró y aseguró que no podía seguir ahí porque era una falta de respeto.

Mientras abandonaba el set, se escucha decir a Maluma: "Yo no lo conozco (refiriéndose al periodista), entra en cosas que a mí no me interesa hablar en este momento". Esto provocó duras críticas para el artista, quien horas más tarde compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que señaló: "Caballero ante cualquier adversidad".