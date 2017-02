Agencias

ROMA, Italia.- Para las estrellas su propio cuerpo es una inversión y realzar la belleza un verdadero trabajo: por ello es que se mantienen en forma y se someten a tantos sacrificios, sobre todo en materia alimenticia, informa Ansa.

Cada vez es más larga la lista de las estrellas que siguen una dieta vegetariana, pero también quien tiene sus trucos para aparecer siempre, de una u otra manera, lo mejor posible.

Se puede ser curioso al tratar de conocer las manías de las mujeres que triunfan en las pasarelas o en el cine, pero es mejor no imitarlas: ningún régimen alimenticio extremo es saludable y también si lo probáramos no hay duda que jamás seríamos como ellas, sino simplemente un poco más delgadas.

Emily Ratajkowski, por ejemplo, declaró que no hace mucho ejercicio físico ni se somete a dolorosas dietas. ¿Entonces, cómo hace para tener un cuerpo tan bello? Según explicó al New York Times (NYT), la bellísima Emily ama "la cúrcuma y el jugo de remolacha. ¡Es algo 'muy estilo' Los Angeles!", comentó la supermodelo y actriz, con 11 millones de seguidores, para quien lo "importante es sentirse bien con lo que se come".

Antes de cada desfile, uno de los más conocidos ángeles de Victoria's Secret, la brasileña Adriana Lima, consume líquidos, sobre todo exprimido de naranja.

Dieta ideal

Un pomelo antes de cada comida permite por otra parte a Kylie Minogue quemar grasas más rápidamente.

¿Y Uma Thurman como hace? No consume alimentos cocidos, es fiel a la dieta cruda.

Jennifer Aniston renuncia a su vez al desayuno prefiriendo un jugo de limón, tradicional quema grasas.

Anne Hathaway, en cambio, hace poco reingresó al ejército de "carnívoros", pero fue por mucho tiempo vegetariana. Para mostrarse tan flaca como aparece en "Los Miserables" se limita a una dieta de 500 calorías al día a base de rábanos.

Renée Zellweger se sacia en cambio con unos pocos cubitos de hielo antes de ingerir alimentos. Sobre todo vegetales, por último, la dieta macrobiótica de Gwyneth Paltrow, que en su mesa tiene prohibida la carne, los huevos, la leche: Entonces, qué es en realidad lo que come?.