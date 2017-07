Muere la madre de Marc Anthony y a Jennifer López ¿no le importa?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los cibernautas que con tanta devoción elogian cada mensaje que Jennifer López publica en sus redes sociales, ahora la están criticando por ese mismo medio, debido a la aparente indiferencia que ha mostrado ante la muerte de la madre de Marc Anthony.

Ayer por la mañana su ex esposo publicó un sentido mensaje comunicando que su mamá, Guillermina Quiñones había fallecido, el cual ha recibido muchísimos mensajes de condolencia, aunque ninguno de JLo. Es más, solo una hora después la estrella colgó en Instagram un texto promoviendo su nuevo modelo de botines, informó el portal People en Español.

Los fans entonces comenzaron a recordarle que la persona que había fallecido no solo era su ex suegra, sino la abuela de sus gemelitos Max y Emm.

Reclamos de los fans

“Y tus condolencias, o el luto por la abuela de tus hijos, lástima que seas un ejemplo para millones de personas, cuando no sabes ni lo que es tener sensibilidad”, le escribió una usuaria de Instagram identificada como @emyhez.

Mientras que uno identificado como @Osvaldoulisesrodriguez, le expresó: “Será que la fama te vuelve tan frívolo como para importarte más unos zapatos que el fallecimiento de la abuela de tus hijos ??? Y qué pasó con la gran cantidad de películas hechas por ti donde en la mayoría eres la latina pobre de buen corazón y súper sensible”.

“No puedo creerlo, Jennifer, qué te pasa… no has visto la cuenta de Marc o qué, no lo puedo creer de verdad, cuando supe de ti no eras así… no sé qué te ha pasado”, expresó @cynthia_katic24.