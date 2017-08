Agencia

Estados Unidos.- Durante la promoción de su más reciente película The Only Living Boy In New York, el director Marc Webb habló con el sitio Den of Geek sobre uno de los temas que ya forma parte de su filmografía: El Sorprendente Hombre Araña y su secuela, las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Emma Stone y que no lograron llegar a una trilogía.

"No he visto Spider-Man Homecoming. Estoy desesperado por hacerlo. He estado en constantes viajes entre los Angeles y Nueva York. Ya vi Wonder Woman, la cual amé, y realmente quiero ver Spider-Man. Creo que Tom Holland es genial", señaló Webb sobre si ha podido ver el nuevo reboot del arácnido.

Pero el director fue todavía más allá y ofreció detalles sobre lo que habría sido The Amazing Spider-Man 3 de haberse concretado: "Estuvimos hablando sobre los Sinister Six. Ellos (Sony) iban a hacer una película de los Sinister Six antes de nosotros hacer la tercera. Pero yo quería... Chris Cooper iba a regresar e interpretaría al Duende Verde. Ibamos a congelar su cabeza y entonces él regresaría a la vida. Así mismo había este personaje llamado The Gentleman. Teníamos algunas nociones sobre cómo hacerlo, pero yo creo que estabamos pensando demasiado adelante cuando empezamos a construir todo eso. Pero fue un ejercicio divertido. Recuerdo con mucho cariño esos días.

Recordarán que Chris Cooper apareció brevemente en El Sorprendente Hombre Araña 2 pero (SPOILER) muere y Dane DeeHan busca completar su tarea como el Duende Verde. Mientras que por otro lado, The Gentleman presumiblemente lo vimos al final de la secuela quien estaba armando a los Sinister Six.

Así que ahí está, finalmente The Amazing Spider-Man 3 tendría a los Sinister Six enfrentándose a Spider-Man, con un líder traído de la muerte, de acuerdo a Marc Webb "Bueno, (Chris Cooper) iba a ser el villano principal. Él iba a regresar y liderar a los Sinister Six. Y de hecho también se habló un poco sobre Vulture" concluyó Marc Webb.