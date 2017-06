Agencia

Ciudad de México.- Luego de que comenzara a especularse que el hijo de Marjorie de Sousa en realidad es de Gabriel Soto, ya que el niño tiene los ojos azules, Julián Gil sale en defensa de su paternidad.

“Matías es mi hijo y me parece fuera de contexto una especulación más que se hace sobre este tema. De mi parte te puedo decir que nunca pienso hacerme una prueba de ADN”, dijo el actor a un periódico mexicano, informa SDP.

“Creo que lo primero que debe pasar es excluir a Geraldine y Gabriel de esto porque tienen dos hijas y tienen una familia, creo que es muy injusto para ellos”, agregó.

“Me irrita, me están faltando el respeto a mí como papá, a Marjorie como madre y sobre todo a Gabriel, a quien respeto como compañero y amigo"

“Me irrita, me ofende y encima me están faltando el respeto a mí como papá, a Marjorie como madre y sobre todo a Gabriel, a quien respeto como compañero y amigo que es, o sea que ahora resulta que todos los niños de ojos azules, son hijos de Gabriel Soto, o sea no ma…”, finalizó.