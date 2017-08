¡Sin exclusividad y sin ingresos! Marjorie de Souza no da una

Agencia

México.- Bastantes titulares ha tenido Marjorie de Sousa por lo que va de 2017 luego de su mediática pelea con Julián Gil tras separarse e iniciar una guerra por los términos de la custodia del hijo de ambos, el pequeño Matías Gregorio.

No obstante, poco o casi nada de la repercusión que ha tenido la venezolana ha estado relacionada con su carrera artística, afirma E! Online Latino.

Y es que desde que participó en la telenovela Sueño de Amor dándole vida a Cristina Vélez Valderrama, la obra teatral ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, y haber asumido la maternidad, Marjorie no ha vuelto a trabajar. Como si fuera poco, hace unos meses la estrella perdió la exclusividad con Televisa, por lo que dejó de percibir ese ingreso mensual.

También te puede interesar: Bárbara Mori es criticada por sus... ¡vellos en los brazos!

En distintas declaraciones a la prensa durante su visita al juzgado ha sostenido que esa es la principal causa por la que hace las exigencias monetarias a su ex.

Recientemente, El Diario NY reseñó que Marjorie de Sousa estaría "desesperada" ante dicha situación, por lo que se ha visto en la necesidad de dar algunos pasos. Específicamente indican que estuvo en Telemundo realizando casting para alguno de los nuevos proyectos dramáticos de la televisora. Incluso, probó con distintos personajes.

Igualmente se habría puesto en contacto con el productor Omar Suárez, para manifestarle su intención de reestrenar el musical Perfume de gardenia, que protagonizó hace un tiempo.

Hace unos días, Julian Gil publicó un video en Twitter en el que se puede ver a Marjorie sola en un aeropuerto, e indicó: "Me gustaría ser la nana de Matías para cuidarlo".

"De alguna manera no se me deja ver a mí al niño, se me están limitando las visitas. Yo lo único que he pedido en este proceso es poder ver al niño. Para mí es muy importante la relación con el hijo, no solamente para mí, sino para él también que tiene las necesidades paternales. Y eso es lo único que he pedido", agregó:"De alguna manera, pues, la gente se ha dado cuenta que, además de que no se me está dejando ver (a mi hijo), el interés del otro lado es sumamente económico, es puramente económico. Por algo fue que lo puse, porque sí hay un sentimiento".