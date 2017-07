Marlene Favela se compromete y 'presume' anillo

Agencia

Ciudad de México.- Marlene Favela se encuentra más emocionada que nunca, y es que luego de varios meses de relación con el empresario de origen australiano, George Seely, la actriz hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer que el romance está llegando a una etapa mucho más formal y próximamente caminará al altar para unir su vida a la de su amado.

A través de su cuenta de Instagram, la duranguense compartió una fotografía en la que presumió el anillo de compromiso que recibió de su galán y la acompañó con un conmovedor mensaje en el que aseguró que está sumamente contenta por haber cumplido el sueño de tener a alguien con quien compartir sus experiencias personales y profesionales, informa el portal Hola Ciudad.

"Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar a un hombre que me amara y que me respetara. Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al Príncipe Azul de mi cuento de hadas. Ya no me asusta envejecer porque será a tu lado. ¡Sí acepto, una y mil veces sí! Mi amor, será un honor ser tu esposa. Comparto con ustedes mi emoción de cara al futuro y siempre con Dios por delante", escribió Marlene junto a la imagen.

Desde que comenzó su romance a principios de este año, la protagonista de la telenovela "Pasión Y Poder" ha compartido con sus fanáticos todos los momentos que ha pasado junto al empresario. Se espera que dentro de algunos meses, la actriz brinde más detalles sobre su próximo enlace matrimonial.