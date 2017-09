¿Leonardo DiCaprio será el próximo The Joker?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde Warner Bros ha surgido un rumor sobre que el próximo Joker sería Leonardo DiCaprio, esto debido a que el productor sería Martin Scorsese.

De acuerdo con Hollywood Reporter, el cineasta estaría dispuesto a hacer la apuesta más ambiciosa para el casting del protagonista, pues quiere al ganador del Oscar, informa uniradio.

También te puede interesar: Tom Cruise sufre accidente en el rodaje de 'Misión Imposible 6'

De llegar a concretarse no sería la primera ocasión que ambos personajes colaboran juntos, sin embargo DiCaprio no ha recibido todavía una oferta, son sólo rumores, además de que el contrato de Scorsese para la producción de la película no está cerrado aún.

Sin embargo, la apuesta es alta ya que quieren nombres de primer nivel que hagan películas que compitan para todos los premios y recuperar lo que consiguió Christopher Nolan en su momento con la trilogía de 'El Caballero Oscuro'.

Por otro parte, se dice que Jared Leto ya firmó para realizar algunas cintas sobre el Joker, no solo la secuela de Suicide Squad, también un spin-off.