'Black Panther' ya tiene nuevo póster, ¿ya lo viste?

Agencia

Ciudad de México.- Marvel reveló el nuevo póster de Black Panther, una de las próximas películas de su universo de superhéroes.

La imagen muestra a T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman, sentado en un trono mientras viste su traje de combate, informa Milenio en su portal.

También te puede interesar: Mira el nuevo tráiler de Spider-Man: Homecoming

Check out the new #BlackPanther poster and tune in to game four tonight to see the world premiere of the teaser trailer! Witness the legend. pic.twitter.com/Z4LQLNxwIc