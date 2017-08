Chris Pratt y Anna Faris se separan tras 8 años de amor

Agencia

Los Ángeles.- Chris Pratt confirmó que su matrimonio de ocho años con Anna Faris llegó a su fin. El actor informó que la ruptura es definitiva y que ya iniciaron los trámites de divorcio.

“Anna y yo estamos tristes al anunciar que estamos separándonos legalmente. Lo hemos intentado durante mucho tiempo y estamos muy decepcionados”, escribió el actor de 38 años en un comunicado que publicó el pasado domingo en su página oficial de Facebook, informa el portal People en Español.

Luego de conocerse en el set de "Take me home tonight" en 2007, el actor de "Guardians of the Galaxy" (Marvel) y la artista estadounidense de 40 años, se juraron amor eterno en el 2009.

Según se indicó en el informe, la pareja seguirá adelante por el bienestar de su hijo Jack, de 4 años. “Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible y avanzar”.

Por lo visto, es una separación muy civilizada. “Todavía tenemos amor el uno para el otro, siempre apreciaremos el tiempo que pasamos juntos y seguimos teniendo el mas profundo respeto por el otro”.

La actriz también publicó el comunicado en su cuenta de Twitter