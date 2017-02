Scarlett Johansson concedió una entrevista a Playboy, a la que dijo que la monogamia no le parece natural. (filmclubes.com)

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su segunda separación, Scarlett Johansson, una de las actrices más taquilleras en Hollywood, concedió una entrevista a la revista Playboy, a la que dijo que la monogamia no le parece natural, informa Milenio Digital.

"La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama", dijo.

"Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo prueba que no es algo natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto", agregó.

La conversación con Johansson es incluida en la edición de marzo/abril de Playboy, que decidió publicar nuevamente desnudos en sus páginas.

"El matrimonio es un contrato jurídicamente vinculante y eso tiene un peso", dijo la actriz al periodista francés Roman Dauriac, con quien también conversó sobre su faceta como madre.

Scarlett Johansson y su ex marido, Roman Dauriac, se convirtieron en padres de Rose Dorothy hace dos años. La pareja contrajo matrimonio en 2014 luego de dos años de relación.

La noticia de sus separación se dio a conocer en enero, aunque medios estadunidenses afirman que la ruptura se produjo desde el verano.

Anteriormente, Johansson estuvo casada con el también actor Ryan Reynolds de 2008 a 2011.

La actriz está por estrenar la película Ghost in the Shell, que llegará a las pantallas el 31 de marzo.