Mira la cruel broma que Mia Khalifa le hace a sus seguidores

Estados Unidos.- Una polémica revelación ha puesto a Mia Khalifa en el ojo del huracán, pues hace unas horas publicó en su cuenta de Twitter que es VIH positivo.

De acuerdo con el portal Terra, esto ante el creciente rumor sobre la posible infección de la libanesa de 24 años . Pero no, no, es momento de asustarse pues la actriz solo estaba bromeando.

“I’m not just sure. I’m HIV positive” (No solo estoy seguro, soy VIH positivo) fue la frase que publicó en su cuenta de Twitter y que al poco tiempo agregó que solo bromeaba con la frase de Cartman de South Park.

La publicación se llenó de comentarios en su mayoría negativos, donde pedían que no bromeara con ese tipo de temas.

“Mentir acerca de una enfermedad terminal para cortar una línea. ¿Estás mintiendo acerca de una enfermedad terminal. ¿Tú estás segura que quieres ese tipo de karma?", cuestionó un usuario en Twitter.

La publicación se viralizó rápidamente y aunque la actriz rectificó que solo bromeaba hay quienes continúan pensando que Khalifa es portadora de VIH.