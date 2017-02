Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor Michael Bay adelantó el tráiler extendido de Transformers: El Último Caballero que estaba programado para estrenarse durante el partido del Super Bowl LI.

El clip es una versión parecida a la estrenada hace unos días, pero con unos segundos más de duración que dan un poco más de detalle sobre la pelea entre los Autobots y Decepticons.

Bay decidió publicarlo a través de Twitter luego de que unos hackers obtuvieran el video.

"No los voy a tener esperando hasta el super bowl, tengo fans muy intensos, algunos son muy buenos hackeando", tuiteó el cineasta.

I’m not going to let you wait ’til super bowl I have have diehard fans, some are very good at hacking. https://t.co/ryXiHhZaxc — Michael Bay (@michaelbay) 5 de febrero de 2017

Nuevamente se puede ver a Mark Wahlberg y Anthony Hopkins, así como la pelea entre Optimus Prime y Bumblebee.

Esta vez, el tráiler vino acompañado de una nueva descripción de la trama, que dice: "Los humanos y Transformers están en guerra, Optimus Prime se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado, en la historia escondida de los Transformers en la tierra. Salvar nuestro mundo depende de una alianza extraña: Cade Yeager (Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglés (Hopkins), y una profesora de Oxford (Laura Haddock)".

“Humans and Transformers are at war, Optimus Prime is gone,” it reads. “The key to saving our future lies buried in the secrets of the past, in the hidden history of Transformers on Earth. Saving our world falls upon the shoulders of an unlikely alliance: Cade Yeager (Wahlberg), Bumblebee; an English Lord (Hopkins), and an Oxford Professor (Laura Haddock).”

La película está pensada para estrenar en julio de este año.