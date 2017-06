Agencia

CÁNADA.- Después de varios meses de estar al pendiente de su hijo Noah y su lucha contra el cáncer de hígado, Michael Bublé reapareció públicamente de una forma muy emotiva.

El ganador del Grammy y padre de dos niños estuvo en Otawa, Canadá, para aceptar el premio National Arts Centre. Ataviado en un traje negro, el famoso cantante se vio conmovido al ser "uno de los artistas musicales más prominentes de su generación". Pero además, al hablar de su familia, especialmente de su primogénito, no pudo evitar romper en llanto.

"Toda mi vida ha sido inspirada en cómo mi familia me ha hecho sentir. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanas", dijo con voz entrecortada. "No hay palabras para describir lo que siento por ustedes (su familia). Algunas veces (decir) 'Te amo' no es suficiente", añadió.

"Me paro aquí de la forma más humilde tras ser uno de sus representanes músicos y que me hayan elegido en medio de lo que ha sido un tiempo emocional y difícil para mi familia. Gracias por el amor y el apoyo que me han dado y por el orgullo de cada vez pararme frente a un escenario y decir: 'Mi nombre es Michael Steven Bublé y soy canadiense'".

Fue hace siete meses cuando Michael mismo reveló que a su hijo de 3 años se le había detectado cáncer. Luego de someterse a tratamiento, se anunció que había mejorado y se encontraba en recuperación.