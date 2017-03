Agencia

MÉXICO.- Luego de disfrutar al máximo su embarazo y presumirlo en su cuenta de Instagram, Michelle Renaud y Josué Álvarez se conviritieron en papás por primera vez y le dieron la bienvenida a Marcelo.

De acuerdo con información del portal Quién, con una tierna imagen de la huella del pie del recién nacido, Michelle compartió la increíble noticia y escribió:

"Y después de tanta espera... llego el día en que conocí a ese pedacito de amor que dejará huella siempre en mí. MARCELO TE AMO, no puedo estar más enamorada, @pipooff eres el amor de mi vida , gracias por darme la satisfacción más grande y darme tu mano en todo el parto . No lo hubiera logrado sin ti! #MarceloMIMaximo #homebirth#estuvoRudo #12Marzo".

Por su parte, la pareja de la actriz decidió citar la canción de The Beatles, 'Here Comes The Sun' y la acompañó con una imagen en donde aparece la manita de Marcelo tomando el dedo de su papá.

Marcelo llegó al mundo de manera natural, después de ocho horas de labor de parto, a las 9:55 am. Este pequeñito es el primer hijo para la actriz y su pareja. Es destacable que todo se llevó a cabo en un ritual muy hermoso, con una partera y cerca del mar; sin analgésicos y con la bendición de Dios, pues Michelle quería demostrarle al mundo "de qué esta hecha".