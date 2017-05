Agencia

MÉXICO.- Michelle Salas comentó en entrevista en el programa Hoy que hasta el momento no ha intervenido en la realización de la bioserie de su padre, del cual el propio Luis Miguel grabó un video y dio un adelanto este jueves, pero dijo qué famosa actriz quisiera que la interpretara en este proyecto.

“Yo no me he metido en nada de eso, o sea, como que siento que es un proyecto de mi familia, y que al final del día no sé si tendré que dar algo de testimoniales, todavía no lo he hecho”, y cuando se le cuestionó por la actriz que la podría interpretar, dijo sin dudar “Eva Mendes, estaría bien”.

También te puede interesar: Lanzan spot promocional de la nueva serie de Luis Miguel

Al respecto de la primera fotografía que publicó en redes sociales junto a su papá por motivo de su cumpleaños 47, Michelle comentó: “siempre un cumpleaños es una celebración y esa foto a mí me parece espectacular y me encanta y la verdad es que describe, siempre he dicho que una mirada dice más que mil palabras, entonces esa foto era muy bonita y muy especial y por eso la escogí, qué mejor que en mis redes, no que me hayan robado un paparazzi, que todos salimos así (mal), o sea, es un momento bonito que yo quise compartir”.

Finalmente, agregó que además del tierno mensaje y la foto, ella le regaló “mucho amor”.

Sobre su postura tras conocer los problemas legales que enfrenta Luis Miguel, durante su asistencia a un coctel de modas en la Ciudad de México al que acudió con su madre, la cantante Stephanie Salas, comentó: “Son momentos delicados en los que hay veces que hablar de más no es lo mejor, pero lo único que puedo decir es que muchas gracias a todo el mundo por todo el apoyo y por todos los mensajes bonitos, y nada, todo está bien”.