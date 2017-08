Los Kutcher festejan el cumpleaños de Mila en Budapest

Agencia

BUDAPEST.- Mila Kunis cumplió 34 años este lunes, fecha que coincidió con un viaje a Budapest, ciudad europea donde está grabando su próxima película The spy who dumped me.

Esta pareja es conocida por su sencillez y bajo perfil, por lo que no nos parece extraño que hayan elegido un pintoresco bistro, a decir verdad, muy al estilo de Mila, para festejar juntos, informó el portal Quién.

En la foto, los actores se ven notablemente felices y relajados, por lo que intuimos que el matrimonio Kutcher va viento en popa.

Todo indica que Ashton acompañó a su guapa esposa durante los días de la filmación de su película, pues el fin de semana fueron vistos juntos durante la presentación de Whiz Khalifa en el festival de música de Sziget, Hungría.

Mila Kunis y Ashton Kutcher tuvieron a su primera hija juntos, Wyatt Isabelle en octubre de 2014; luego se casaron en una boda súper secreta en el verano de 2015, y en diciembre del año pasado recibieron a su segundo bebé, el pequeño Dimitri.