Celebridades apoyan a Ariana Grande, tras ataque en concierto

ESTADOS UNIDOS.- El mundo de la música entristeció en la noche de ayer, cuando se dio a conocer la trágica noticia de una explosión al final del concierto de la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena. La policía lo ha calificado de atentado suicida y registra 22 muertos, y má de 50 heridos. Una tragedia que ha dejado a la artista de 23 años, "rota de dolor".

Tras lo sucedido muchos han sido los amigos y compañeros de la joven que se han pronunciado horrorizados en sus redes sociales para apoyar a Ariana Grande y dar sus condolencias a las familias de los fallecidos en las que tuvieron lugar fuera del estadio, dónde esperaba miles de padres para recoger a sus hijos que se encontraban dentro del recinto.

Nicki Minaj, quien comparte un sencillo con Ariana Grande, envió su apoyo a la cantante y a los familiares de las víctimas, 'Mi corazón está con mi hermana Ariana y con todas las familias afectadas por este trágico evento en Reino Unido. Vidas inocentes se perdieron. Lamento mucho escuchar esto'.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 de mayo de 2017

Taylor Swift envió un mensaje donde 'enviaba todo su amor a todos los afectados'.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 de mayo de 2017

Celine Dion, '#Manchester estoy con ustedes... todo mi amor'.

Manchester, je suis avec vous… Tout mon amour / #Manchester I am with you… All my love, Céline xx… https://t.co/NvcJM5VYjz — Celine Dion (@celinedion) 23 de mayo de 2017

Bruno Mars que escribió: "No hay palabras para describir lo que siento sobre lo que ocurrió en Manchester. No quiero creer que el mundo en que vivimos puede ser tan cruel".

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de mayo de 2017

Miley Cyrus y Ariana Grande no sólo son colegas cantantes, sino que son amigas. Ambas se conocieron por el medio y trabaron una buena amistad. En 2015, grabaron juntas un divertido cover de "Don't dream it's over", de Crowded House para la Happy Hippie Foundation, creada por Cyrus para ayudar a jovenes LGBT que no cuentan con apoyo familiar y que no consiguen trabajo por su condición; y desde entonces siguieron hablándose.

Miley no dudó en mostrarle su apoyo tras enterarse del terrible atentado que se perpetró durante su recital en Manchester, informó el portal de Pronto.

A través de una imagen de Instagram que luego compartió en sus otras redes sociales, Cyrus expresó su tristeza por lo ocurrido y le dedicó palabras de mucho cariño a Ariana, que se había mostrado muy dolida y asustada en su cuenta de Twitter.

"Deseando poder darle a mi amiga @arianagrande un gran abrazo ahora... te amo, amo, amo... siento muchísimo que tuvieras que ser parte de un hecho tan trágico!! Mis más sinceras condolencias a todos y cada uno de los afectados por este horroroso ataque!! Todo lo que puedo hacer es mandarles mucha esperanza y paz a sus caminos! Esto DEBE terminar! No más guerras, no más vidas inocentes tomadas... A-M-O-R", fueron sus palabras.