¿Se casa Miley con Liam Hemsworth? Esto dice su mamá

Ciudad de México.- Aunque Miley Cyrus y Liam Hemsworth han mostrado su relación al mundo, en cuanto de boda se trata, sí han permanecido un poco más discretos.

Hasta ahora, la cantante sólo ha dicho que está feliz con su nuevo album y se ha dedicado a reformar la imagen de la chica mala que tenía hasta hace poco. Mientras que Liam, permanece callado, sin embargo, no oculta la felicidad que siente por su relación, informa Quien.com

Ambos prefieren mantener el tema del matrimonio en silencio, sin embargo, la que no tiene ningún problema en hablar sobre esto es la mamá de Miley. En una entrevista en el programa de radio de Mario Lopez, Tysh Cyrus confirmó que no habrá boda.

"Miley no está huyendo. No se va a casar. Están extremadamente felices, viviendo en Malibú. Ella está muy contenta, siempre me dice 'no sé porque todos quieren que nos casemos'. Así está perfecto. Tiene sólo 24 años... Aún tiene tiempo", compartió.

"Yo probablemente haría una gran boda. Ella nunca lo haría. Es una chica sencilla"

Asimismo, confesó que si en algún momento hubiera boda, sería un evento sencillo e íntimo. "Yo probablemente haría una gran boda. Ella nunca lo haría. Es una chica sencilla... Pero yo quiero que todos mis hijos tengan grandes bodas", señaló.