Miley y Converse se unen para apoyar a la comunidad LGBTQ

Agencia

Ciudad de México.- Miley Cyrus ha colaborado con la marca de zapatos Converse para celebrar el mes del Orgullo LGBTQ. La colección de edición limitada compuesta de 22 zapatos en los colores del arcoíris se llama ‘The Pride Collection’ y será promocionada con el hashtag #YESTOALL.

La famosa cantante, firme defensora de la comunidad, e incluso, se identifica como pansexual (alguien que no limita su atracción en lo que respecta al sexo biológico, género, o identidad de género), expresó su emoción y felicidad a través de su cuenta de Instagram escribiendo: “¡Gracias por unirse a la familia @happyhippiefdn y ayudarnos a continuar nuestra lucha para igualdad y justicia!”, informa People en Español.

Converse comunicó las intenciones de la colección a través de su pagina web diciendo: “No importa tu género, orientación sexual o identidad, Converse cree que todos son libres de ser quienes son. Todas las ganancias netas de la colaboración 2017 Converse Pride Collecion irá al It gets better project y al Happy hippie foundation, dos organizaciones comprometidos con el empoderamiento de la juventud LGBTQ alrededor del mundo”.

Los zapatos de la colección vienen en sus icónicos modelos Chuck Taylors All-Star y Chuck Taylors All-Star ’70, con precios desde 60 hasta 110 dólares. Si quieres expresar tu individualidad, también tienes la opción de personalizar tus zapatos, desde el color hasta detalles como parches y cordones, e incluso, puedes añadir un texto de tu elección.