Miley Cyrus lanza disco inspirado en Liam Hemsworth

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley Cyrus habló sobre cómo su relación con el actor Liam Hemsworth ha cambiado su vida a lo largo de los años.

La cantante dijo que decidió retomar el poder de su relación para decir "así es cómo me siento" con respecto a su pareja, tema que abordará en su próximo álbum, dijo en entrevista con Billboard, informa Milenio.

También te puede interesar: Naomi Watts estrena serie en Netflix

Aunque aún no ha dado a conocer el título de su nuevo disco, la intérprete adelantó que "Malibu" será su primer sencillo y saldrá el próximo martes.

Sobre su ruptura en 2013, Cyrus contó que fue de las mejores cosas que les pudo haber pasado.

"Necesitaba cambiar mucho. De pronto dices como 'ya no te reconozco más' y tuvimos que re-enamorarnos", mencionó.

También habló sobre el giro que le dio a su vida con respecto a la marihuana.

"No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer", dijo.

Y con respecto a si fue difícil dejarla ella contestó que "es fácil cuando quiero algo. Pero si alguien me dijera que no fumara, no lo hubiera hecho. Es porque ahora fue a mi tiempo".