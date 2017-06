Agencia

Nueva York.- Una publicación en Instagram que hizo Miley Cyrus para felicitar a su hermano por su debut como modelo de Dolce&Gabbana, hizo que uno de los diseñadores italianos se enojara a tal grado de llamarla ignorante.

Todo comenzó cuando Braison Cyrus, hermano menor de Miley, participara como modelo en el desfile que organizó la marca italiana en Milán como parte de la Semana de la Moda masculina. En una publicación de Instagram, la cantante escribió: “Convertirse en modelo nunca ha sido el sueño de mi pequeño hermano, pero es una característica de los Cyrus probar todo alguna vez y aprovechar las oportunidades que te impulsan a salir de su zona de confort”, informa el portal de Milenio.

Hasta aquí, todo parecería indicar que es un tierno mensaje de una hermana mayor, sin embargo la intérprete de “Wrecking ball” incluyó una posdata: “D&G, estoy totalmente en desacuerdo con sus políticas… pero apoyo el esfuerzo de la compañía de celebrar artistas jóvenes y darles una plataforma en la que brillen para que todos vean”.

Miley se refería al apoyo que Dolce&Gabbana le ha dado a la primera dama de los Estados Unidos, al proporcionarle prendas qué lucir, como el costoso abrigo que usó durante su encuentro con otras esposas de mandatarios durante la reunión de los líderes de la OTAN.

Steffano Gabbana, uno de los diseñadores responsables de la marca, no tardó en responderle a la cantante: “Somos italianos y no nos importa la política, mucho menos la estadounidense. Hacemos vestidos y si crees que puedes hacer política con un post es simplemente ignorante. No necesitamos tus publicaciones o comentarios, así que la próxima vez por favor ignóranos”.

Esta no es la primera vez que Steffano o Domenico Dolce responden a las críticas. Hace unos meses, cuando declararon que los niños que nacían como resultado de la fertilización in vitro eran sintéticos, Elton John llamó a hacer un boicott de la marca.