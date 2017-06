Agencia

CALIFORNIA.- Llega un punto en la vida de un party animal en el que dices: ya no más. Miley Cyrus asegura que ha llegado a ese momento y lo ha hecho aparente por medio de su imagen, informó el portal Quién.

Después de barely there looks en alfombras rojas, conciertos y videos (o simplemente no llevar ropa como en el de Wrecking Ball), la intérprete de la queridísima Hannah Montana ha regresado a esos outfits clásicos del country estadounidense: mezclilla, sombrero, bota y camisetas. Lo interesante: la mayoría son de color blanco.

Si como nosotros, no puedes dejar de escuchar su nuevo sencillo, Malibu, de seguro ya habrás visto el video en el que la gama de color es exclusivamente blanco y beige. Pero no lo dejó ahí.

La vimos "rockear" looks en este tono durante todo el mes de mayo. Llámense presentaciones como las que dio para el Today Show y en The Voice, o bien, red carpets como el vestido blanco Alessandra Rich que llevó a los Billboard Music Awards, que hizo juego con el pantsuit del mismo tono que llevó su momager, Tish Cyrus.

Tendencia del verano

Creemos que es demasiada coincidencia para sólo tratarse de una tendencia del verano. Probablemente ya habrás escuchado que Miley dejó el alcohol y la marihuana, según contó en entrevista para el programa de radio SiriusXM's Hits 1 (sí, hablamos de la misma persona que se supone que incitó a Joe Jonas a probarla).

Por una parte, se dice que el color blanco hace referencia a su compromiso con Liam Hemsworth, pero además se asume que trata de un renacimiento. Después de todo, por tradición el blanco se ha asociado a lo puro y a lo virginal. Tampoco estamos hablamos de looks amish, ya que sigue presumiendo abdomen en una que otra presentación (no nos podemos alarmar por todo), pero le echamos porras a Miley desde las trincheras de Quién. Y por si no habla español, le dejamos este mensaje: We're rooting for you, Miley!