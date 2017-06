Agencia

Ciudad México.- Durante la serie de entrevistas "Actors on Actors", que tiene Variety, Evan Rachel Wood le preguntó a Millie Bobby Brown sobre su mejor y peor momento en una audición que haya tenido en su carrera. Y a pesar de no haber obtenido el papel, la actriz señaló que su mejor casting fue para "Logan", al lado de Hugh Jackman como X-23.

"Me dije 'será increíble, me voy a preparar muy bien' y me senté en el cuarto a leer mis líneas. Honestamente, para mí, me sentí... me sentí realmente como una actriz, en el cuarto de audición, golpeando a Hugh Jackman y James Mangold sentado frente a mí", dijo Bobby Brown, refiriéndose a la sensación de disfrutar ese momento, independientemente de si obtenía el papel o no, informa Cinepremiere.

Pero se queda con esa sensación y reconoció el gran papel que hizo Dafne Keen como X-23: "Vi la película y ella lo hace increíble. Significó mucho para mí".

Lo cierto es que el papel recayó en la entonces desconocida Dafne Keen, quien totalmente se apoderó de su personaje como X-23, y al mismo tiempo habría sido extraño ver a Bobby Brown repetir un personaje misterioso y violento, como lo fuera Eleven en "Stranger Things".