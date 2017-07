Mira el primer video musical de Cara Delevigne

Agencia

México.- La modelo y actriz ha tenido frecuentes apariciones en la pasarela y la pantalla grande, pero además de eso, es también una excelente cantante. Lo sabemos, demasiado talento en una sola persona, ¿cómo puede ser posible?

La estrella de Valerian and the City of a Thousand Planets debutó recientemente en su nueva carrera musical con una canción llamada “I Feel Everything”. Cara nos dio mucho más de lo que esperábamos al lanzar también un video musical para su canción, informa Quién.

En el video, Delevingne usa un amplio espectro de pelucas (en total cinco), incluyendo una con pelo rojo con ondas y un bob platinado.

Sólo en caso de que sus cambios de pelo no fueran suficientes para ti, ella también usa dos outfits dramáticos: un traje azul marino que nos da vibras corporativas y otro hecho con mariposas moradas. Según la revista People, la canción de Delevingne fue producida por Pharrell Williams, así que por eso es tan pegajosa.