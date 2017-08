Mira la respuesta de los Obama a mujer que los invitó a su boda

Agencia

México.- Barack y Michelle Obama se han ganado el corazón no solo de los americanos, sino del mundo. Y esta vez volvieron a hacerlo con el gran gesto que tuvieron con una novia que los invitó a su boda, informa Quién.

Según publicó una joven en Twitter, el pasado mes de marzo su madre, de nombre Liz Whitlow, envió a los Obama una invitación a su boda y, para su sorpresa, recibieron respuesta a finales de julio.

"Mi madre envió a los Obama una invitación de boda en marzo y acaba de recibir esto en el correo, estoy gritando", anunció la joven llamada Brooke en un tuit que ahora se hizo viral.

"Felicidades por tu boda, esperamos que tu matrimonio sea bendecido con amor, risas y felicidad y que tu vínculo se fortalezca con cada año que pasa. Esta ocasión marca el comienzo de una sociedad de toda la vida y mientras te embarcas en este viaje, sabes que te deseamos lo mejor, además de muchas alegrías y aventuras que tienen por delante", es el mensaje que futura esposa recibió de la expareja presidencial.

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING😂 pic.twitter.com/cUiRRAfrvD

Aunque los Obama declinaron la invitación de una manera muy educada, en las redes sociales ha sido admirado el gran detalle que tuvieron con esta pareja. Cabe mencionar que no siempre han declinado invitaciones de boda; durante su mandato asistieron a bodas de ayudantes de la Casa Blanca en las que Barack fue el padrino de boda, así como de asesores presidenciales y del chef de la familia.

Después del tuit de Brooke, se dio a conocer que Liz no es la única que ha mandado una invitación a eventos sociales a Michelle y a su esposo, varios otros respondieron con sus propias historias con los Obama y, así como Liz, revelaron que también recibieron una carta a cambio.

Did this when our daughter was born back in October! I felt like I had to hurry up and get one before Obama left office lol pic.twitter.com/SPTBlfoEXs